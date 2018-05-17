МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мужчина в Костромской области задушил восьмилетнюю внучку своей соседки, когда та шла в гости к бабушке, сообщается на сайте СК РФ.
"Утром 16 мая 2018 года 8-летняя девочка пошла к бабушке, однако у нее не появилась. Родители сначала разыскивали дочь самостоятельно, затем обратились в полицию, куда на тот момент уже поступило сообщение об обнаружении тела ребенка. По имеющимся в настоящий момент данным, девочка на улице села в автомашину к ранее знакомому соседу по дому, который совершил ее убийство путем удушения", — говорится в сообщении.
Добавляется, что подозреваемый был задержан в течение трех часов и заключен под стражу.
Следователи проводят допросы свидетелей, обыск жилища подозреваемого, осмотры предметов и автомашины, назначен ряд судебных экспертиз.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ольга Вакурова, мотив преступления устанавливается. Есть сведения, что мужчина был ранее судим.