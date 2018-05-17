В СК рассказали, когда расформировали бывший арсенал в Пугачево

Облако дыма над территорией бывшего военного арсенала в Удмуртии в результате пожара. 16 мая 2018

Облако дыма над территорией бывшего военного арсенала в Удмуртии в результате пожара. 16 мая 2018

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший арсенал в удмуртском Пугачево, где накануне опять начали взрываться снаряды, был расформирован в 2011 году после крупного пожара, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

"Войсковая часть 86696 расформирована в 2011 году после произошедшего на ее территории пожара и взрыва боеприпасов. До настоящего времени работы по ее очистке от неразорвавшихся боеприпасов, которые проводит коммерческая организация, в полном объеме не выполнены. После их завершения земельный участок планируется передать местным органам власти", — говорится в релизе.

По предварительной информации, в результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений нет. Следственная группа приступит к осмотру места происшествия после тушения пожара.

В среду днем на территории бывшей военной части в Пугачево загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигала 300 гектаров, вечером в среду продолжали взрываться боеприпасы. На помощь спасателям в Удмуртию прибыли авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России. Утром в четверг специалисты возобновили тушение.

В Пугачево находится бывший военный арсенал, где в 2011 году произошел крупный пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов. Тогда при тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.