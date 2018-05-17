В Тверской области подросток убил мачеху и бабушку

ВОРОНЕЖ, 17 мая — РИА Новости. Следствие в Тверской области выясняет обстоятельства и причины убийства 14-летним подростком своей мачехи и неродной бабушки, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"По версии следствия, 6 мая 2018 года в утреннее время несовершеннолетний, находясь по месту своего проживания в деревне Сажино Конаковского района, на почве личных неприязненных отношений к своим не родным матери и бабушке, которые вырастили его с 2 лет, нанес пожилой женщине топором множество ударов в область головы. Непосредственно после этого подросток взял нож, которым продолжил наносить женщине удары в область шеи и грудной клетки", — говорится в сообщении.
От полученных ранений бабушка скончалась на месте, после чего, как информирует следствие, подросток перетащил ее тело в подвал дома.
В отношении 14-летнего подростка возбуждено дело о двойном убийстве, он задержан, и следствие намерено выйти с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным СК, убитая подростком женщина усыновила его, когда мальчику было два года.