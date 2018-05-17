В Приморье "племянник авторитета" извинился за оскорбление МВД

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Артема, который, угрожая местным жителям и ругаясь в адрес полиции, назвал себя племянником "смотрящего", хулиган публично извинился, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили видео, на котором молодой человек в красных мокасинах угрожает местным жителям, оскорбляет правоохранителей, заявляя, что его дядя – "авторитет" и "смотрящий за Приморским краем". Юноша размахивает перед камерой телефона пачкой майонеза, демонстрирует татуировки на торсе, а за поясом у него предмет, похожий на оружие. В том же видео этот молодой человек на камеру извиняется за свое поведение.

"Сотрудники отдела МВД России по городу Артему провели проверку по факту видеозаписи, выложенной в социальных сетях. Видео сделано в одном из районов Артема… Полицейские установили личности и опросили очевидцев происшествия. Установлена личность правонарушителя, 20-летний житель Артема задержан и доставлен в отдел полиции", — сказал собеседник.

По его словам, задержанный признал вину и раскаялся, заявив, что на тот момент был пьян.

"Протрезвев, он публично принес извинения сотрудникам органов внутренних дел и жителям города Артема за непристойное поведение. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах". Артемовский городской суд, рассмотрев материалы дела, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки", — отметил собеседник.