Суд отложил заседание по продлению срока ареста экс-главе "Седьмой студии"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 21 мая рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока домашнего ареста бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: отложить судебное заседание на 21 мая в 16.00", — огласил решение судья Андрей Суворов.

Защитник Итина на судебном заседании ходатайствовал об отложении процесса, так как суд ещё не рассмотрел апелляционную жалобу на продление ареста от 18 апреля до 23 мая. Жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом 21 мая в 11:30.

СК РФ 16 мая завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" на развитие современного искусства в рамках проекта "Платформа".

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

В середине мая следствие решило изменить Малобродскому меру пресечения на подписку о невыезде.