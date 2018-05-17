СК передал полиции материалы дела об избиении школьницы в Твери

ВОРОНЕЖ, 17 мая — РИА Новости. Следствие передало полиции материалы об избиении в Твери школьницы подростками, видеозапись которого была выложена в интернет, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Валерия Павлова.

Видео избиения появилось в 14 апреля этого года в соцсети. На нем двое парней и две девушки бьют ногами лежащую на земле сверстницу, оскорбляют ее, заставляют встать на колени и извиняться. По данным издания Tverigrad.ru, девочку избили после того, как она рассказала сестре одноклассницы, что та курит. Выяснением обстоятельств инцидента занялось следственное управление СК РФ по Тверской области.

"У школьницы такие повреждения, которые, после осмотра медицинским экспертом, расцениваются как не причинившие вреда здоровью. Там побои, подследственность полиции, материалы переданы им по подследственности", — сказала собеседница агентства.

Санкция статьи УК РФ о побоях предусматривает до двух лет лишения свободы.

По информации издания Tverigrad.ru, родственники подростков пытались уладить конфликт без вмешательства правоохранителей, а одна из обидчиц, как выяснилось, находится под опекой и после случившегося боится отправки в детский дом.