СК подтвердил данные о суициде бизнесмена Пшеничного в СИЗО в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Следствие установило, что бизнесмен Валерий Пшеничный, чье тело было найдено в СИЗО №4 Санкт-Петербурга, покончил с собой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского управления СК.

Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти сообщало, что 5 февраля 2018 года в петербургском СИЗО №4 в камере был обнаружен мертвым один из подследственных. После констатации смерти врачом медицинской части при учреждении на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая поставила предварительный диагноз "завершенный суицид". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направляла запросы в прокуратуру Петербурга и УФСИН по поводу обстоятельств смерти бизнесмена Валерия Пшеничного в петербургском СИЗО.

Руководитель главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус на Международном юридическом форуме рассказал, что в ходе проверки по факту смерти Пшеничного установлено, что "имело место самоубийство", однако работа следствия продолжается. "Информацию, переданную руководителем ведомства, подтверждаем", — сказал собеседник агентства.

По информации издания "Московский Комсомолец", Пшеничный был задержан в середине января по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок проекта "Варшавянка". По данным "Новой газеты", которая ссылается на результаты судебно-медицинской экспертизы, специалисты исключили версию о суициде: заключенного пытали, причиной смерти стали тупая травма шеи и асфиксия.