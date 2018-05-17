СК подтвердил данные о суициде бизнесмена Пшеничного в СИЗО в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Следствие установило, что бизнесмен Валерий Пшеничный, чье тело было найдено в СИЗО №4 Санкт-Петербурга, покончил с собой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского управления СК.
Руководитель главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус на Международном юридическом форуме рассказал, что в ходе проверки по факту смерти Пшеничного установлено, что "имело место самоубийство", однако работа следствия продолжается. "Информацию, переданную руководителем ведомства, подтверждаем", — сказал собеседник агентства.
По информации издания "Московский Комсомолец", Пшеничный был задержан в середине января по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок проекта "Варшавянка". По данным "Новой газеты", которая ссылается на результаты судебно-медицинской экспертизы, специалисты исключили версию о суициде: заключенного пытали, причиной смерти стали тупая травма шеи и асфиксия.