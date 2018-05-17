Самого сильного россиянина едва не задавили на рынке в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая — РИА Новости. Челябинского силача, многократного обладателя титула "Самый сильный человек России" Эльбруса Нигматуллина едва не задавили на рынке в Челябинске. Об инциденте Нигматуллин рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня выехал за продуктами на рынок с семьей. И когда я стоял с сыном возле ларька, сзади послышались несколько громких автомобильных сигнала. Я обернулся и увидел, как подъезжает автомобиль с проезжей части на пешеходную, упирается мне в бедро, а из окна женщина-водитель кричит мне: "Убирайся с пути, забирай своего ребенка"… Честно говоря, опешил от происходящего, но затем понял, что помешал им припарковаться", — написал он.

Нигматуллин — мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу. Многократный обладатель титула "Самый сильный человек России", двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену. Серебряный призер командного чемпионата мира по стронгмену, четырехкратный участник и финалист турнира World's Strongest Man. Двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup. Установил несколько рекордов, занесенных в книгу Рекордов Гиннеса.