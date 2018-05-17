Мосгорсуд продлил домашний арест экс-бухгалтеру "Седьмой студии"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мосгорсуд до 19 июля продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, которую обвиняют в хищении бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом до 19 июля", — огласил решение судья Андрей Суворов.

По словам следователя Александра Терехина, срок содержания обвиняемой под домашним арестом необходимо продлить, так как на данный момент Масляева ознакомилась с 19 томами дела, её защитник – с 21. Всего, по его словам, дело включает в себя более 250 томов.

Сама Масляева, как и её адвокат, отказалась выступать в прениях, оставив решение о продлении ареста на усмотрение суда.

Шестнадцатого мая СК РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" на развитие современного искусства в рамках проекта "Платформа".

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.