В Якутии в пяти поселках около 400 дворов подтоплено паводком

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 17 мая — РИА Новости. Паводок в Якутии, где объявлен режим ЧС федерального уровня, подтопил почти 400 дворовых территорий в пяти поселках республики, сообщает ГУМЧС России по региону.

По данным ведомства, на 14.00 (8.00 мск) в республике остаются подтопленными поселки Октемцы и Хоточчу в Хангаласском районе, поселок Рассолода в Мегино-Кангаласском районе, поселки Харбалах, Чимнайи в Таттинском районе.

"В Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах подтоплено три населенных пункта (Октемцы, Хоточчу и Рассолода): 173 дворовых территории, в которых проживает 423 человека, из них 162 ребенка. В том числе 67 жилых домов, в которых проживает 121 человек, из них 52 ребенка. Все жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Таттинском районе в двух поселках подтоплено 216 дворовых территорий, том числе 42 жилых дома. На затопленных территориях проживают 489 человек, из них 110 детей. Все жильцы отселены заблаговременно.

МЧС информирует, что в настоящее время на реке Лене активная фаза ледохода проходит на территории Намского района и города Якутска.

У Якутска уровень воды составляет 531 сантиметр при критическом 990 сантиметров, отмечается густой ледоход. В районе села Табага, который входит в состав Якутска, уровень воды составляет 1158 сантиметров при критическом 970 сантиметров. Однако подтопленных жилых домов в Табаге нет.

МЧС прогнозирует, что в ближайшие несколько дней ожидается повышение уровней воды в Лене на территории Намского района у населенных пунктов Едейцы, Партизан, Никольский, Крест-Кытыл, Хомустах, Намцы, Аппаны, Графский Берег, Красная Деревня, Бютюн, Тумул и Арбын (Сыгыннах).

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Усть-Алданского и Томпонского районов. В ближайшие дни здесь прогнозируется повышение уровней воды и подтопление пониженных участков местности у поселков Батамай Кобяйского района, Дыгдал, Чериктей и Кылайы Усть-Алданского района, Булун (Усть-Татта) и Хара-Алдан Таттинского района.

Также сообщается, что высокие уровни воды сохраняются у населенных пунктов Огородтах, Хоногор и Ары-Тит Усть-Алданского района, микрорайона Даркылах, сел Табага и Тулагино Якутска, сел Рассолода, Хаптагай и Техтюр Мегино-Кангаласского района, сел Хоточчу и Октемцы Хангаласского района.