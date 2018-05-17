На юге Москвы мужчина с шилом набросился на пенсионерку

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство в отношении 25-летнего мужчины, который беспричинно накинулся на пенсионерку на юге Москве и нанес ей несколько ударов шилом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел ночью 17 мая.

"Вблизи жилых домов по улице Борисовские пруды подозреваемый 1993 года рождения беспричинно начал избивать проходящую мимо 70-летнюю женщину, а после нанес ей не менее двух ударов шилом в область головы и скрылся", — сказала Иванова.

Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, подозреваемого задержали "по горячим следам".

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, ход расследования контролирует руководитель ГСУ СК России по Москве Александр Дрыманов.