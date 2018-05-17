Жителя Хабаровского края подозревают в истязании детей за плохую учебу

ХАБАРОВСК, 17 мая — РИА Новости. Житель Хабаровского края, который в настоящее время отбывает наказание в колонии, подозревается в том, что ранее истязал детей сожительницы за плохую учебу, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый проживал вместе с сожительницей в селе Осиновая речка под Хабаровском. Следствие полагает, что он систематически избивал двоих ее детей за плохую успеваемость в школе. Дети сообщили об этом сотрудникам социального реабилитационного центра, а те передали информацию в правоохранительные органы.

"Тридцатилетний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами " а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с октября 2017 года хабаровчанин был осужден на три года колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мать детей лишена родительских прав.