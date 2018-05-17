Житель Якутии избил жену резиновым сапогом, застав ее с любовником

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — РИА Новости. Житель Якутии подозревается в избиении резиновым сапогом супруги, которую он застал с другим мужчиной, сообщает региональное МВД РФ.

В полицию в Мегино-Кангаласском районе из больницы сообщили о том, что к ним обратилась женщина с множественными гематомами на лице. Полиция начала проверку и выяснила, что жительницу края избил ее 56-летний муж.

"Подозреваемый ранним утром внезапно вернулся из командировки и застал потерпевшую с другим. Схватив резиновый сапог, он нанес удары по лицу жены, а вот с соперником предпочел не связываться", — говорится в сообщении.

В отношении мужа возбуждено дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Санкция по статье предусматривает до 4 месяцев ареста.