В Югре охранник застрелил коллегу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая — РИА Новости. Конфликт с участием двух охранников на месторождении в Сургутском районе ХМАО закончился стрельбой, один из них погиб, решается вопрос об аресте обвиняемого в убийстве, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство уточняет, что утром в среду поступило сообщение о найденном на блокпосте Фаинского месторождения теле охранника с огнестрельным ранением головы.

"Установлено, что в ночь на 16 мая между двумя охранниками, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в голову другого из пистолета. Смерть мужчины наступила на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Обвиняемый в преступлении уже задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. В ведомстве уточняют, что выяснение обстоятельств конфликта и сбор доказательств продолжаются.