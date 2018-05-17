Суд арестовал экс-адвоката "банды GTA"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал Абубакара Манаева, экс-адвоката одного из членов "банды GTA", обвиняемого в покушении на хищение 10 млн рублей у своей подзащитной, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд избрал Манаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 июля", — сказал собеседник агентства.

Фигуранту предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, адвокат, имея умысел на хищение денежных средств, сообщил своей подзащитной заведомо ложную информацию о достигнутой им договоренности о содействии в рассмотрении судом уголовного дела в отношении последней в особом порядке и назначении ей наказания в виде лишения свободы условно. 14 мая прошлого года Манаев получил от подзащитной, участвовавшей в оперативно-розыскном мероприятии, часть оговоренной им ранее денежной суммы в размере 5 млн рублей. При передаче денег мужчина был задержан сотрудниками ФСБ России.

В действительности обвиняемый не мог воздействовать на решение суда и не намеревался передавать должностным лицам денежные средства, а рассчитывал присвоить их себе и распорядиться по своему усмотрению.

Как сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией, всего Манаев требовал со своей подзащитной 10 млн рублей, признал свою вину.

Защитник ранее представлял в суде интересы одного из членов "банды GTA". "Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.

В августе прошлого года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице.