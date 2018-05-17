МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Кировский районный суд Казани постановил взыскать с МВД России в пользу родственников местного жителя Павла Дроздова, погибшего в отделе полиции "Юдино" шесть лет назад, десять тысяч рублей, хотя запрашивали два миллиона. Следствие установило, что перед смертью задержанного подвергли пыткам. РИА Новости попыталось разобраться в обстоятельствах трагедии.
"Расслабляющие" удары
В конце января 2012-го 46-летний Дроздов отдыхал с друзьями в одном из казанских кафе. Компания вела себя довольно шумно и агрессивно. Это не понравилось некоторым посетителям, и они вызвали полицию. Приехавший наряд усадил подвыпившего Дроздова в машину и отвез в ближайшее отделение — "Юдино". По подозрению в мелком хулиганстве.
Забрать Павла пытались и друзья, с которыми он веселился в кафе. Дежурный их выпроводил, сообщив, что задержанный переночует в отделении. А в два часа ночи в квартире отца раздался звонок в дверь — на пороге стояли люди в форме, предложившие проехать в отдел полиции.
"Я зашел и сразу увидел сына в расстегнутой рубашке, лежащего в коридоре на полу. Уже мертвого. Вокруг все суетились, — продолжает Анатолий. — Это была жуткая картина. Полицейские попытались меня успокоить и даже предложили выпить кофе, однако объяснять ничего не стали. Сказали только, что Паша скончался, и тело надо отвезти в морг".
Только спустя несколько месяцев правозащитникам удалось выяснить, что смерть наступила после "профилактических" бесед, которые провели с Павлом пятеро сотрудников отдела. Попав в камеру для задержанных за административное правонарушение, он начал шуметь.
"Бил по решеткам и громко разговаривал, создавая помехи для службы полицейских, — объясняет РИА Новости адвокат организации "Зона права" Игорь Шолохов. — Успокоить задержанного они решили впятером. Действовали четко: один встал Павлу на ноги, второй — на спину, третий нанес ему под ребра несколько так называемых расслабляющих ударов, четвертый сзади сковал руки наручниками, а пятый связал ноги веревкой, подтянул их к рукам и закрепил. Это в полиции называют "ласточка".
Связанного Павла оставили на бетонном полу. Когда через 13 минут вернулись проведать, тот уже не дышал. Специалисты провели несколько судебно-медицинских экспертиз, но точную причину смерти так и не установили.
Четко по инструкции
"В возбуждении уголовного дела нам отказывали четыре раза. С формулировкой, что полицейские действовали в пределах законодательства и служебных полномочий, — продолжает Шолохов. — Через восемь месяцев дело все же возбудили, но вскоре прекратили. Все на том же основании. В общей сложности вынесли три таких постановления. Мы прошли все необходимые этапы обжалования, собрали документы и направили их в Европейский суд по правам человека".
Только после обращения в Страсбург расследование возобновили и довели до конца. Суд состоялся в апреле 2017-го — через пять с половиной лет после гибели Дроздова.
На скамье подсудимых оказались четверо сотрудников отдела полиции "Юдино" — Сергей Петикин, его брат Алексей, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров. Дело в отношении пятого фигуранта, Андрея Маркунина, прекратили в связи с его смертью в апреле 2012-го. Экс-полицейских обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.
Прокурор запросил для них в общей сложности 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Родственники Дроздова также настаивали на тюремном заключении. Однако Кировский районный суд Казани в ноябре 2017-го приговорил всех четверых к условным срокам. Кроме того, фигурантов лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет с момента истечения срока наказания.
Приговор обжаловали, но в январе 2018-го Верховный суд Татарстана оставил его в силе. "Я был на всех судебных заседаниях. Никто из подсудимых так ни разу и не извинился передо мной за смерть сына, — говорит отец погибшего. — Разве что сразу после того инцидента один из офицеров в отделе полиции сказал, что ему очень жаль".
Десять тысяч компенсации
"Конечно, хорошо, что наш иск удовлетворили, но я не понимаю, почему присудили всего десять тысяч рублей, — сетует адвокат Шелехов. — Возможно, это связано с тем, что судья не установил прямой связи между действиями сотрудников полиции и смертью Павла".
Адвокат и родственники Дроздова в ближайшее время намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. "Почему человеческая жизнь оценивается только в десять тысяч рублей, когда даже похороны обходятся минимум в 50 тысяч, — возмущается отец погибшего. — Через несколько дней после Пашиной гибели умерла тетка, у матери случился инсульт. Она так и не сумела оправиться и через год скончалась".
Почти всю свою жизнь Павел проработал на железной дороге, в последние годы занимал должность замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта. Коллеги характеризуют его как спокойного и ответственного сотрудника. У Дроздова остались жена и четверо детей.