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Происшествия

"Пытали в отделе": как отец погибшего железнодорожника отсудил деньги у МВД

08:0017.05.2018
(обновлено: 08:10 17.05.2018)
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© Фото : из личного архиваПавел Дроздов скончался в казанском отделении полиции Юдино после того, как ему сделали ЛасточкуПавел Дроздов скончался в казанском отделении полиции Юдино после того, как ему сделали Ласточку
© Фото : из личного архива

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Кировский районный суд Казани постановил взыскать с МВД России в пользу родственников местного жителя Павла Дроздова, погибшего в отделе полиции "Юдино" шесть лет назад, десять тысяч рублей, хотя запрашивали два миллиона. Следствие установило, что перед смертью задержанного подвергли пыткам. РИА Новости попыталось разобраться в обстоятельствах трагедии.

"Расслабляющие" удары

В конце января 2012-го 46-летний Дроздов отдыхал с друзьями в одном из казанских кафе. Компания вела себя довольно шумно и агрессивно. Это не понравилось некоторым посетителям, и они вызвали полицию. Приехавший наряд усадил подвыпившего Дроздова в машину и отвез в ближайшее отделение — "Юдино". По подозрению в мелком хулиганстве.

Судебное заседание. архивное фото
© РИА Новости
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"Около восьми вечера мне позвонили и сообщили, что Паша в полиции, — рассказывает РИА Новости отец погибшего Анатолий Дроздов. — Я пошел его вызволять, но в отделение не попал — на входе остановили два сотрудника. Свои действия они объяснили распоряжением начальника, приказавшего никого не пропускать внутрь".

Забрать Павла пытались и друзья, с которыми он веселился в кафе. Дежурный их выпроводил, сообщив, что задержанный переночует в отделении. А в два часа ночи в квартире отца раздался звонок в дверь — на пороге стояли люди в форме, предложившие проехать в отдел полиции.

"Я зашел и сразу увидел сына в расстегнутой рубашке, лежащего в коридоре на полу. Уже мертвого. Вокруг все суетились, — продолжает Анатолий. — Это была жуткая картина. Полицейские попытались меня успокоить и даже предложили выпить кофе, однако объяснять ничего не стали. Сказали только, что Паша скончался, и тело надо отвезти в морг". 

Только спустя несколько месяцев правозащитникам удалось выяснить, что смерть наступила после "профилактических" бесед, которые провели с Павлом пятеро сотрудников отдела. Попав в камеру для задержанных за административное правонарушение, он начал шуметь.

"Бил по решеткам и громко разговаривал, создавая помехи для службы полицейских, — объясняет РИА Новости адвокат организации "Зона права" Игорь Шолохов. — Успокоить задержанного они решили впятером. Действовали четко: один встал Павлу на ноги, второй — на спину, третий нанес ему под ребра несколько так называемых расслабляющих ударов, четвертый сзади сковал руки наручниками, а пятый связал ноги веревкой, подтянул их к рукам и закрепил. Это в полиции называют "ласточка".

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© Правозащитная организация "Зона Права"
Полицейские ОВД "Юдино" делают Павлу Дроздову "ласточку"

Связанного Павла оставили на бетонном полу. Когда через 13 минут вернулись проведать, тот уже не дышал. Специалисты провели несколько судебно-медицинских экспертиз, но точную причину смерти так и не установили.

Четко по инструкции

"В возбуждении уголовного дела нам отказывали четыре раза. С формулировкой, что полицейские действовали в пределах законодательства и служебных полномочий, — продолжает Шолохов. — Через восемь месяцев дело все же возбудили, но вскоре прекратили. Все на том же основании. В общей сложности вынесли три таких постановления. Мы прошли все необходимые этапы обжалования, собрали документы и направили их в Европейский суд по правам человека".

Только после обращения в Страсбург расследование возобновили и довели до конца. Суд состоялся в апреле 2017-го — через пять с половиной лет после гибели Дроздова.

На скамье подсудимых оказались четверо сотрудников отдела полиции "Юдино" — Сергей Петикин, его брат Алексей, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров. Дело в отношении пятого фигуранта, Андрея Маркунина, прекратили в связи с его смертью в апреле 2012-го. Экс-полицейских обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

© Фото : предоставлено правозащитной организацией "Зона Права"Кировский районный суд Казани назначил четверым полицейским условное наказание по делу о пытках задержанного Павла Дроздова
© Фото : предоставлено правозащитной организацией "Зона Права"
Кировский районный суд Казани назначил четверым полицейским условное наказание по делу о пытках задержанного Павла Дроздова

Прокурор запросил для них в общей сложности 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Родственники Дроздова также настаивали на тюремном заключении. Однако Кировский районный суд Казани в ноябре 2017-го приговорил всех четверых к условным срокам. Кроме того, фигурантов лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет с момента истечения срока наказания.

Приговор обжаловали, но в январе 2018-го Верховный суд Татарстана оставил его в силе. "Я был на всех судебных заседаниях. Никто из подсудимых так ни разу и не извинился передо мной за смерть сына, — говорит отец погибшего. — Разве что сразу после того инцидента один из офицеров в отделе полиции сказал, что ему очень жаль".

Десять тысяч компенсации   

Осужденные на крыше одного из зданий исправительной колонии №6 города Копейска Челябинской области
© РИА Новости
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"Пытки прекратились": как бунт в копейской ИК-6 изменил тюремную жизнь
Через месяц после оглашения приговора экс-полицейским родственники Павла подали еще один иск. На этот раз они попытались взыскать компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей с МВД России. Кировский районный суд Казани, казалось бы, встал на сторону Дроздовых и обязал министерство выплатить компенсацию. Только сумма в 200 раз ниже заявленной.

"Конечно, хорошо, что наш иск удовлетворили, но я не понимаю, почему присудили всего десять тысяч рублей, — сетует адвокат Шелехов. — Возможно, это связано с тем, что судья не установил прямой связи между действиями сотрудников полиции и смертью Павла".

Адвокат и родственники Дроздова в ближайшее время намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. "Почему человеческая жизнь оценивается только в десять тысяч рублей, когда даже похороны обходятся минимум в 50 тысяч, — возмущается отец погибшего. — Через несколько дней после Пашиной гибели умерла тетка, у матери случился инсульт. Она так и не сумела оправиться и через год скончалась".

© Фото : из личного архиваУ Павла остались жена и четверо детей
© Фото : из личного архива
У Павла остались жена и четверо детей

Почти всю свою жизнь Павел проработал на железной дороге, в последние годы занимал должность замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта. Коллеги характеризуют его как спокойного и ответственного сотрудника. У Дроздова остались жена и четверо детей.  

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