Верховный суд признал приговор банде "черных риелторов" законным

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Верховный суд России в среду признал законным приговор шести членам банды "черных риелторов" по делу о махинациях с московскими квартирами и похищении людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Решение Мосгорсуда оставлено без изменений", — сказала агентству представитель суда.

По версии следствия, в 2012–2014 годах Ильхам Адилов, Ирина Воронова, Хафиз Гасымов, Ровшан Джафаров, Сабухи Махмудов и Намик Мустафаев присвоили несколько квартир, собственниками которых были "социально неустроенные граждане" из числа престарелых или инвалидов, а также ранее судимых и злоупотребляющих алкоголем.

Как полагают следователи, "черные риелторы" насильно перевозили владельцев квартир в Смоленскую область, где удерживали в заброшенных или малопригодных для проживания домах, после чего продавали их квартиры.

Приговором суда Махмудову было назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Вороновой — 12,5 лет колонии общего режима, Гасымову — 16 лет колонии строгого режима, Адилову и Джафарову — по 10 лет колонии строгого режима, Мустафаеву три года и восемь месяцев в колонии-поселения.

В состав банды также входил бывший замначальника управления МВД по Смоленску Тагир Аббасов, ранее суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Кроме того, уже осуждены к длительным срокам лишения свободы еще трое соучастников преступлений — Михаил Гавриленков, Николай Шайкин и Константин Якушин.

СК России продолжает расследование дела по другим эпизодам деятельности более 20 участников группы, в том числе в отношении уже осужденных.