В Пензе закрыли торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности

САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Судебные приставы в среду в Пензе опечатали здание торгового центра "Космос-Сити" из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ФССП Яна Загребельная.
"По заявлению прокурора Октябрьского района Пензы о запрете эксплуатации ТЦ "Космос-Сити" до устранения нарушений требования пожарной безопасности судом приняты обеспечительные меры. Сегодня торговый центр опечатан приставами до вступления в законную силу судебного постановления", — сказала собеседница агентства.
"Указанные нарушения создают явную угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе осуществляющих трудовую деятельность в торговом центре. По результатам проверки прокурор Октябрьского района Пензы направил в суд исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию нежилых помещений ТЦ до устранения выявленных нарушений и обязать собственника устранить выявленные нарушения", — сказала собеседница агентства.