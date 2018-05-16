В ЦЭНКИ опровергли выемку документов в рамках уголовного дела

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) опроверг информацию об изъятии документации в рамках расследования уголовного дела, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы предприятия.

ЦЭНКИ занимается наземным обеспечением деятельности космодромов и подготовкой ракет-носителей к запускам, а также рядом других вопросов.

"Никакой выемки не было, это дезинформация", — отметил собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в рамках уголовного дела представители правоохранительных органов провели выемки в офисе ЦЭНКИ в Москвы. Якобы была изъята документация, представляющая интерес для расследования. О каком конкретно уголовном деле идет речь и кто проходит по нему в качестве фигурантов, не сообщалось.