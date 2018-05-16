Жителя Саратовской области осудили за угрозы убить санитарку больницы

САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовском районе Саратовской области приговорил местного жителя к семи месяцам лишения свободы по обвинению в угрозе убийством сотруднице больницы после отказа в его госпитализации, а также оскорблении полицейского, сообщило в среду областное управление СК РФ.
Следствие и суд установили, что вечером 18 февраля 43-летний Владимир Литвинов прибыл в больницу для госпитализации из-за заболевания ноги, однако после оказания необходимой медицинской помощи сотрудники лечебного учреждения пояснили пациенту, что в госпитализации он не нуждается.
Следователи выяснили, что в связи с этим между Литвиновым и медперсоналом произошел конфликт, в ходе которого он высказывал угрозы убийством в адрес сотрудницы больницы, после чего были вызваны полицейские, но на их законные требования проследовать в отдел пациент также не пожелал подчиняться, оскорбив одного из них грубой нецензурной бранью.
Как уточнил РИА Новости следователь по особо важным делам следственного отдела по Саратову СУСК РФ по региону Вячеслав Родионов, в момент пребывания в больнице подсудимый был трезв, а его угрозы убийством прозвучали в адрес санитарки.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.