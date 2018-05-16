Жителя Саратовской области осудили за угрозы убить санитарку больницы

САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовском районе Саратовской области приговорил местного жителя к семи месяцам лишения свободы по обвинению в угрозе убийством сотруднице больницы после отказа в его госпитализации, а также оскорблении полицейского, сообщило в среду областное управление СК РФ.

Следствие и суд установили, что вечером 18 февраля 43-летний Владимир Литвинов прибыл в больницу для госпитализации из-за заболевания ноги, однако после оказания необходимой медицинской помощи сотрудники лечебного учреждения пояснили пациенту, что в госпитализации он не нуждается.

Следователи выяснили, что в связи с этим между Литвиновым и медперсоналом произошел конфликт, в ходе которого он высказывал угрозы убийством в адрес сотрудницы больницы, после чего были вызваны полицейские, но на их законные требования проследовать в отдел пациент также не пожелал подчиняться, оскорбив одного из них грубой нецензурной бранью.

"Собранные следственными органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему Владимиру Литвинову… Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости следователь по особо важным делам следственного отдела по Саратову СУСК РФ по региону Вячеслав Родионов, в момент пребывания в больнице подсудимый был трезв, а его угрозы убийством прозвучали в адрес санитарки.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.