Два пожарных поезда направили в поселок в Удмуртии из-за взрыва снарядов

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Два пожарных поезда направили в удмуртский поселок Пугачево, где из-за возгорания на территории бывшего военного арсенала "происходит единичная детонация боеприпасов", сообщает МЧС РФ.

"Возник пожар на территории бывшего военного арсенала. В настоящее время происходит единичная детонация боеприпасов. По предварительной информации, пострадавших нет. На место следуют два пожарных поезда. Проводится наращивание сил и средств", — сказано в сообщении.

Как сообщили ранее РИА Новости в Центральном региональном центре МЧС РФ, на место также направят авиацию – противопожарные самолет и вертолет. По их данным, общая площадь пожара составляет порядка 10 гектаров, "но возможно увеличение".

Пожар, вспыхнувший 2 июня 2011 года на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле села Пугачево, вызвал детонацию боеприпасов. При тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.

По данным республиканских властей, взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы в Малопургинском районе республики.