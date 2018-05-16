Владельца цирка, пытавшегося вывезти редких животных, будут судить

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владелец цирка в Алтайском крае, пытавшийся незаконно вывести за пределы России редких животных в рамках гастрольного тура в Казахстан, пойдет под суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, 41-летний житель Новосибирской области, будучи владельцем частного цирка, намеревался вывезти животных в рамках гастрольного тура в Казахстан. Контрабандный груз, не имеющий соответствующих разрешительных документов, был выявлен сотрудниками Пограничного управления (ПУ) ФСБ России по Алтайскому краю в автомобильном пункте пропуска "Кулунда" в феврале 2018 года.

"…Окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации экзотических представителей фауны, находящихся под угрозой исчезновения и охраняемых международными договорами Российской Федерации… В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено. Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", — приводятся слова Волк на сайте ведомства.

Волк отметила, что в полуприцепе грузового автомобиля находились клетки с домашними и дикими животными, среди которых тигровый питон, два императорских удава, три попугая, три леопарда и пума. Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры эти животные находятся под угрозой исчезновения и охраняются международными договорами Российской Федерации.

Как сообщила Волк, возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 226.1 УК РФ, переданное для дальнейшего расследования в транспортную полицию.