УФА, 16 мая — РИА Новости. Суд в Башкирии ограничил свободу на восемь месяцев бывшему прокурору района, который во время охоты на косуль смертельно ранил районного судью, сообщил РИА Новости источник в следственных органах региона.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года в Белокатайском районе Башкирии. В лесу на косуль охотились судья этого района, прокурор из соседнего Мечетлинского района и сотрудник МЧС. Прокурор попросил друзей объехать на машине местность, где могли быть косули, и через некоторое время выстрелил в сторону кустов и ранил судью, который сидел в автомобиле. Мужчина был доставлен в ближайшую больницу, где от полученных травм скончался. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Суд приговорил экс-прокурора к ограничению свободы на восемь месяцев. Во время разбирательств суда мужчина признал свою вину", — сказал источник агентству.