На Ямале врачи контролируют здоровье Сенцова, объявившего голодовку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая — РИА Новости. Медработники колонии в Ямало-Ненецком автономном округе контролируют здоровье объявившего голодовку Олега Сенцова, осужденного по обвинению в организации терактов в Крыму, сообщили журналистам в среду в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Ведомство уточняет, что в понедельник Сенцов обратился к администрации исправительного учреждения на территории ЯНАО, где он отбывает наказание, с заявлением об отказе от приема пищи.

"В настоящее время он находится под постоянным контролем работников медицинской части учреждения. Состояние его здоровья удовлетворительное", — заявили в УФСИН.

В службе также добавили, что при дальнейшем отказе от приема пищи медработники продолжат динамическое наблюдение за Сенцовым, а также проведут общеклинические анализы для контроля состояния его здоровья.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.