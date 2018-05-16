Суд продлил арест бывшего мэра Нижнего Новгорода по делу о взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Суд отклонил апелляцию адвокатов вице-спикера нижегородского законодательного собрания, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина об изменении меры пресечения на домашний арест и оставил его под стражей, сообщили РИА Новости в Нижегородском областном суде.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 19 декабря избрал вице-спикеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Он был арестован до 17 февраля. Нижегородский районный суд 15 февраля продлил срок содержания под стражей на три месяца.

"Сегодня на заседании адвокаты просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Суд отказал в удовлетворении ходатайства и продлил арест до 1 августа", — сказал представитель суда.

Олег Сорокин был арестован 19 декабря, ему предъявлено обвинение в получении взятки. Как полагают следователи, будучи главой города Нижнего Новгорода, он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.