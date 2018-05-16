Суд продлил арест бывшего мэра Нижнего Новгорода по делу о взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Суд отклонил апелляцию адвокатов вице-спикера нижегородского законодательного собрания, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина об изменении меры пресечения на домашний арест и оставил его под стражей, сообщили РИА Новости в Нижегородском областном суде.
"Сегодня на заседании адвокаты просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Суд отказал в удовлетворении ходатайства и продлил арест до 1 августа", — сказал представитель суда.
Олег Сорокин был арестован 19 декабря, ему предъявлено обвинение в получении взятки. Как полагают следователи, будучи главой города Нижнего Новгорода, он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.