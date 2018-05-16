В Адыгее молодой человек погиб от удара током на железнодорожной станции

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Молодой человек погиб от удара электрическим током на железнодорожной станции Тульская в Адыгее, его 14-летняя спутница получила ожоги, сообщил СК в своем официальном канале в мессенджере "Там-Там".

По версии следствия, школьники решили отдохнуть на крыше вагона. В результате образования высоковольтной дуги юноша скончался на месте происшествия, а девочка с ожогами доставлена в больницу

"Следователи проверяют обстоятельства гибели 18-летнего молодого человека и получения ожогов 14-летней девочкой на ж/д станции Тульская в Адыгее", — говорится в сообщении.