В Челябинске задержали двух мужчин, нападавших на доставщиков пиццы

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Полиция задержала в Челябинске двух жителей Кургана, подозреваемых в нападении на курьеров по доставке пиццы, у которых они отбирали продукты и деньги, сообщил в среду пресс-центр УМВД России по Челябинску.

По данным полиции, в мае в Советском районе Челябинска совершено три нападения на сотрудников службы доставки заказов быстрого питания. Полиция уточняет, что неизвестные заказывали суши или пиццу на дом, встречали курьеров на улице, отбирали у них заказ и наличные деньги. При совершении одного из преступлений они применили газовый баллончик. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий… подозреваемые были задержаны. Ими оказались жители Курганской области 1994 и 1996 годов рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков", — говорится в сообщении.

Полиция установила, что задержанные проживали в съемной квартире в доме в Советском районе недалеко от мест совершения преступлений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "грабеж" и "разбой", в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавляется в сообщении.