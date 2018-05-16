В Челябинске задержали двух мужчин, нападавших на доставщиков пиццы

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Полиция задержала в Челябинске двух жителей Кургана, подозреваемых в нападении на курьеров по доставке пиццы, у которых они отбирали продукты и деньги, сообщил в среду пресс-центр УМВД России по Челябинску.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий… подозреваемые были задержаны. Ими оказались жители Курганской области 1994 и 1996 годов рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков", — говорится в сообщении.
Полиция установила, что задержанные проживали в съемной квартире в доме в Советском районе недалеко от мест совершения преступлений.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "грабеж" и "разбой", в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавляется в сообщении.