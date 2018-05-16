В Петербурге водители устроили стрельбу на КАД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Дорожный конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие, произошел на КАД в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Минувшим днем на внутреннем кольце КАД произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, около 13.40 во вторник в полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о конфликте на 78-м километре внешнего кольца КАД, перед заездом на Софийскую улицу. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия.

"Установлено, что произошел дорожный конфликт между водителями BMW, Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer, в результате которого один из участников инцидента, водитель BMW, применил травматический пистолет. В результате инцидента пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции доставили участников конфликта в отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

У задержанных изъято два травматических пистолета. Полиция устанавливает обстоятельства и причины конфликта.