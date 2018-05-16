При пожаре в частном доме в Кировской области погибли четыре человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Тела четырех погибших были обнаружены на месте пожара в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Первомайской в поселке Санчурск поступило в среду в 3:24.

"В результате пожара обгорели стены по всей площади дома, сгорела крыша. Один пострадавший госпитализирован с ожогами 15% тела. Также в сгоревшем доме найдены тела четверых погибших — двух мужчин и двух женщин. Причины возгорания устанавливаются", — рассказали в пресс-службе.

На место происшествия выехали представители следственного комитета, ведется проверка, добавил собеседник агентства.