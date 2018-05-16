В Челябинской области потушили лесной пожар площадью шесть тысяч гектар

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Пожарным в среду удалось потушить крупный лесной пожар в Пластовском районе Челябинской области, который начался в понедельник и охватил площадь в 6 тысяч гектар, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону Егор Пахомов.

По данным регионального МЧС на 15 мая, в Пластовском районе в селе Степное в лесу из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошел пожар, его площадь составила 3,5 тысячи гектара. Огонь тушили около 300 человек и 30 единиц техники. Из-за сильной задымленности 14 мая в течение дня было прекращено движение по автотрассе Южноуральск-Магнитогорск с 1 по 81 километр. Власти Пластовского района уточняли, что лесной пожар задел и памятник природы – Санарский бор, площадь горения не уточнялась.

"Лесной пожар в Пластовском районе ликвидирован сегодня около 07.00 (05.00 мск). По последним данным, общая площадь возгорания составила 6 тысяч гектаров. Размер ущерба устанавливается, в настоящее время его никто не назовет", — сказал Пахомов.

Он не смог уточнить, было ли возгорание на территории Санарского бора.

Как пояснил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, возгорание в Пластовском районе было локализовано в среду в 06.00 (04.00 мск).

По данным ГУМЧС по региону, в Пластовском районе пожарным удалось отстоять от огня пять близлежащих населенных пунктов — села Степное, Верхняя Санарка, Стрелецк, Черноречье, Радиомайка.