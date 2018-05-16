В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве студентки

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Таксист, подозреваемый в убийстве восемнадцатилетней студентки колледжа в Красноярском крае, арестован на два месяца, он признал свою вину, сообщается в мессенджере СК РФ "ТамТам".

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетняя студентка колледжа, которая 11 мая выехала на такси из города Минусинска домой к родителям в поселок Краснотуранск, была найдена убитой в лесу на юге Красноярского края. В Красноярском крае был задержан подозреваемый в убийстве студентки, он прятался в стогу сена.

"Таксист, подозреваемый в убийстве 18-летней учащейся колледжа в Красноярском крае, арестован на 2 месяца. В ходе допроса 47-летний мужчина признал свою вину в совершенном преступлении", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ранее он был судим и провел 15 лет в колонии за убийство сожительницы и ее ребенка.