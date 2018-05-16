Иркутских спасателей направили в Якутию для ликвидации последствий паводка

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). Архивное фото

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). Архивное фото

ИРКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда направлены на ликвидацию последствий паводка в республике Саха (Якутия), сообщает ГУМЧС региона.

В Якутии на реке Амга от паводка пострадали населенные пункты. В настоящее время в зоне бедствия, по данным ГУМЧС региона, находятся четыре населенных пункта: Мырыла Чурапчинского района, Дайа-Амгата, Харбалах и Чимнайы Таттинского района. Всего подтоплены 93 жилых дома, 295 дворовых территорий, где проживает 625 человек, включая 163 ребенка.

"В районы бедствия из города Иркутска направлены 25 человек личного состава, на вооружении которых – плавсредства, помпы для откачки воды, водолазное снаряжение, световые башни и шанцевый инструмент", говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне паводка организована круглосуточная работа оперативного штаба, развернуты пункты временного размещения, обеспечена охрана общественного порядка, дежурство медицинских работников и психологов.