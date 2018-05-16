Иркутских спасателей направили в Якутию для ликвидации последствий паводка

ИРКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда направлены на ликвидацию последствий паводка в республике Саха (Якутия), сообщает ГУМЧС региона.
"В районы бедствия из города Иркутска направлены 25 человек личного состава, на вооружении которых – плавсредства, помпы для откачки воды, водолазное снаряжение, световые башни и шанцевый инструмент", говорится в сообщении.
Отмечается, что в зоне паводка организована круглосуточная работа оперативного штаба, развернуты пункты временного размещения, обеспечена охрана общественного порядка, дежурство медицинских работников и психологов.