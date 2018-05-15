Площадь пожара на складе в Ярославле увеличилась до тысячи "квадратов"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Площадь пожара на складе с лакокрасочной продукцией в промышленной зоне Ярославля увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, в готовность для тушения пожара приведен вертолет Ка-32, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Пожар в одноэтажном кирпичном здании склада с лакокрасочными изделиями увеличился до тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для тушения пожара планируется привлечь вертолет Ка-32, оборудованный водосливным устройством на 5 тонн.

Склад находится по адресу: улица Промышленная, дом 2е.