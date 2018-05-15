Экипаж застрявшего в ОАЭ танкера получил продукты, медикаменты и топливо

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Экипаж танкера "Кристал Ист", застрявшего в ОАЭ, получил партию продовольствия, медикаментов и топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе Газпромбанка, являющегося одним из кредиторов, который наложил арест на судно.

Танкер "Кристал Ист" компании-банкрота "Находка-Портбункер" находится в ОАЭ с июня 2017 года. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна "Кристал Ист" вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж просит помощи с возвращением на родину, так как моряки сидят на судне без топлива и электричества. Также сообщалось о долгах по зарплате. Судовладелец из-за банкротства не может найти смену экипажу. В конце марта морякам выплатили долги по зарплате.

"Сегодня, 15 мая, экипаж танкера "Кристал Ист" получил партию продовольствия, медикаментов и топлива для дизельного генератора. Поставка была осуществлена в рамках договоренностей Газпромбанка и международной общественной организации Mission to Seafarers", — сообщили в Газпромбанке.

"В условиях отсутствия какой-либо помощи морякам от судовладельца — ООО "Находка-Портбункер" и собственника – Цоя В.С., Газпромбанк и компания-морской агент в ОАЭ договорились о регулярных поставках продуктов, топлива и товаров первой необходимости на суда "Кристал Ист" и "Каролина Винд" до момента реализации судов новому собственнику", — добавили в пресс-службе банка.

Моряки смогут вернуться в Россию после оформления необходимых документов и найма новых экипажей. Газпромбанк взял на себя расходы по снабжению судов и репатриации моряков, а также выплату заработной платы новым членам экипажей.