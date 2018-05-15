МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Алексея Навального арестовали на 30 суток за организацию несогласованной акции 5 мая в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Навального признали виновным по статье "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Такое решение принял судья Дмитрий Гордеев.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца участника акции 5 мая Михаила Цакунова, который напал на полицейского. Цакунов вину не признал. Кроме того, двое задержанных на акции получили штрафы на сумму 150 тысяч рублей и аресты на десять суток, еще трое получили наказание в виде 20 часов общественных работ с арестом на десять суток.

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством.

ГУ МВД по столице ранее сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка полутора тысяч человек в центре Москвы было задержано около 300 нарушителей, включая самого Навального. Позже, после профилактических бесед, все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУ МВД, были переданы родителям.