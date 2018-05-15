МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Алексея Навального арестовали на 30 суток за организацию несогласованной акции 5 мая в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца участника акции 5 мая Михаила Цакунова, который напал на полицейского. Цакунов вину не признал. Кроме того, двое задержанных на акции получили штрафы на сумму 150 тысяч рублей и аресты на десять суток, еще трое получили наказание в виде 20 часов общественных работ с арестом на десять суток.
Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством.
ГУ МВД по столице ранее сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка полутора тысяч человек в центре Москвы было задержано около 300 нарушителей, включая самого Навального. Позже, после профилактических бесед, все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУ МВД, были переданы родителям.