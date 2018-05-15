В Новосибирске на младенца с крыши дома упала лопата

НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Восьмимесячный ребенок получил травму головы после того, как на него с крыши многоэтажного дома упала лопата, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Октябрьскому району следственного управления СК РФ по Новосибирской области из органов полиции истребованы материалы проверки по факту причинения травмы 8-месячному ребенку в результате падения на него лопаты с крыши одного из домов в Октябрьском районе Новосибирска", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что сейчас следователи организовали уголовно-процессуальную проверку. Устанавливается полная картина происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В одном из популярных пабликов "ВКонтакте" мама ребенка рассказала, что 9 мая она с мужем и ребенком возвращалась домой после салюта. На крыше одного из домов они заметили компанию подростков, которые хотели что-то кинуть с крыши, на что ее муж крикнул: "Я щас кину!" В итоге с крыши упала лопата. Мужчина попытался отбить ее рукой, но она все равно попала ребенку в голову.

"Я подбежала, взяла ребенка, ребенок был весь в крови. Муж побежал их ловить к подъезду, из всех он поймал только одного, привел к подъезду. Остались ждать скорую и полицию… Сегодня звонила в полицию, хотела узнать какие-то новости. Сказали, что только сегодня допросили этого подростка. По его словам, лопата соскользнула с руки", — написала женщина. Ребенок госпитализирован, ему наложили швы.