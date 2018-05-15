В Новосибирске на младенца с крыши дома упала лопата

НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Восьмимесячный ребенок получил травму головы после того, как на него с крыши многоэтажного дома упала лопата, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
В управлении отметили, что сейчас следователи организовали уголовно-процессуальную проверку. Устанавливается полная картина происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Я подбежала, взяла ребенка, ребенок был весь в крови. Муж побежал их ловить к подъезду, из всех он поймал только одного, привел к подъезду. Остались ждать скорую и полицию… Сегодня звонила в полицию, хотела узнать какие-то новости. Сказали, что только сегодня допросили этого подростка. По его словам, лопата соскользнула с руки", — написала женщина. Ребенок госпитализирован, ему наложили швы.