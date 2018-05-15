Суд арестовал подозреваемого в превышении полномочий экс-мэра Миасса

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Суд Челябинска во вторник арестовал на два месяца бывшего главу Миасского городского округа Геннадия Васькова, подозреваемого следствием в превышении должностных полномочий, сообщила РИА Новости консультант Тракторозаводского районного суда Челябинска Ирина Савинкова.

По данным следствия, в 2017 году в Миассе Васьков, превышая должностные полномочия, дал указание купить за средства бюджета по завышенной стоимости торговое помещение для размещения там детского сада. Следственные органы СКР по Челябинской области завели уголовное дело в отношении Васькова, подозреваемого в "превышении должностных полномочий".

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 14 июля — в отношении Геннадия Васькова", — сказала Савинкова.

Васьков и его адвокаты просили суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, — домашний арест, уточнила она.

По данным пресс-службы собрания депутатов Миасского городского округа, в конце апреля на состоявшейся очередной сессии депутаты большинством голосов (16 "против", 3 "за" и 4 воздержались) проголосовали против принятия отчета Васькова о результатах его деятельности и деятельности администрации округа за 2017 год.

Как сообщала пресс-служба губернатора региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку главы Миасского городского округа. Геннадий Васьков написал на имя главы региона заявление об увольнении, оно было удовлетворено.