В Тольятти из-под земли забил "фонтан" высотой с 16-этажный дом

САМАРА, 15 мая — РИА Новости. Фонтан воды высотой с многоэтажный дом забил из-под земли в Автозаводском районе Тольятти из-за аварии во время гидравлических испытаний, спустя десять минут повреждение было локализовано, сообщил РИА Новости представитель обслуживающей район компании "Тевис".

Во вторник жители Тольятти в социальных сетях выложили видео и фото с места аварии, на которых видно, как струя коммунального "фонтана" поднимается выше шестнадцатиэтажного дома. В интернете его уже окрестили "Знаменитым женевским фонтаном", а также новым способом для полива газонов.

"Ежегодные плановые гидравлические испытания — обычная практика, таким образом мы выявляем дефектные места, вот одно из таких и было выявлено сегодня. Вода подавалась под повышенным давлением в течение 10 минут, и вот эти 10 минут из-под земли бил фонтан. Авария уже локализована", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе гидравлических испытаний вода подается при температуре не более 40 градусов, поэтому опасности для окружающих фонтан не представлял. "А случившееся еще раз доказывает, что в Тольятти вода чистая, а испытания мы проводим на совесть", — добавил представитель компании.