На Алтае осудили экс-депутата за растрату средств управляющей компании

БАРНАУЛ, 15 мая — РИА Новости. Бывший руководитель управляющей компании "Южком" и экс-депутат гордумы Барнаула Александр Черданцев получил четыре года колонии за растрату более 8,5 млн рублей, которые должны были пойти на оплату услуг ЖКХ, сообщает во вторник в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю.

"Черданцев признан виновным в присвоении и растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору — он получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, В 2010-2013 годах Черданцев вместе с сыном под видом оплаты за услуги по уборке придомовой территории и ремонтные работы на 84 многоквартирных домах перевел деньги на расчетные счета подконтрольных ему трех фирм. Средства должны были поступать водоканалу и энергокомпании, но обвиняемые их обналичивали и распоряжались по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении сына бывшего руководителя "Южком" в связи с заключением досудебного соглашения выделили в отдельное производство — суд назначил ему три года лишения свободы условно. Кроме того, суд взыскал с Черданцева 4,4 млн рублей в пользу "Барнаульского водоканала".