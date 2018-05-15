Жительница Алтайского края получила 15 лет колонии за убийство дочери

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Жительница города Бийска (Алтайский край) получила 15 лет колонии общего режима за убийство дочери, сообщается на сайте СК РФ.

"Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной в убийстве малолетнего ребенка и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на два года", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 11 июля 2017 года обвиняемая, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения и поссорившись с мужем, ранила свою дочь ножом, в результате чего ребенок скончался. О случившемся женщина сообщила находящемуся на работе мужу, который позвонил в полицию.