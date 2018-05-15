Суд отложил рассмотрение иска нижегородской колонии к участнице Pussy Riot

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Измайловский суд Москвы отложил на 25 мая рассмотрение иска о защите чести и достоинства Нижегородской исправительной колонии № 2 против участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и издания "Собеседник", в котором был опубликован ее комментарий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Статья "Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?" была опубликована "Собеседником" 21 августа 2017 года. В ней, в частности, говорится об условиях труда заключенных, которые отбывают наказание в нижегородской женской исправительной колонии № 2. Истцы выражают несогласие с опубликованной в "Собеседнике" статьей и просят обязать издание опубликовать опровержение.
В ходе заседания были допрошены автор статьи Сергей Ежов и шесть бывших заключенных. Алехина указала, что ее высказывания о низкой заработной плате и тяжелых условиях труда основаны на платежных документах, личных наблюдениях и информации других заключенных.