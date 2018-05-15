Суд отложил рассмотрение иска нижегородской колонии к участнице Pussy Riot

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Измайловский суд Москвы отложил на 25 мая рассмотрение иска о защите чести и достоинства Нижегородской исправительной колонии № 2 против участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и издания "Собеседник", в котором был опубликован ее комментарий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить заседание на 25 мая на 12.00", — огласила решение судья Наталья Семенова.

Статья "Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?" была опубликована "Собеседником" 21 августа 2017 года. В ней, в частности, говорится об условиях труда заключенных, которые отбывают наказание в нижегородской женской исправительной колонии № 2. Истцы выражают несогласие с опубликованной в "Собеседнике" статьей и просят обязать издание опубликовать опровержение.

В ходе заседания были допрошены автор статьи Сергей Ежов и шесть бывших заключенных. Алехина указала, что ее высказывания о низкой заработной плате и тяжелых условиях труда основаны на платежных документах, личных наблюдениях и информации других заключенных.

В конце февраля 2012 года группа девушек устроила в храме Христа Спасителя "панк-молебен". Видеоролик с выступлением был выложен в интернете. Позднее полиция задержала трех участниц акции — Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. В октябре того же года Мосгорсуд изменил Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе. В августе 2013 года Алехину перевели из Пермского края в нижегородскую женскую исправительную колонию № 2. В декабре этого же года Мария Алехина вышла по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием конституции.