В Чувашии экс-главу администрации осудили за злоупотребление полномочиями

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Бывший глава администрации города Алатыря Михаил Марискин признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.

По данным следствия, в 2008-2009 годах в результате действий осужденного на основании фиктивных документов о создании в Алатыре товариществ собственников жилья в муниципальный бюджет поступили деньги на капитальный ремонт многоквартирных домов, из которых в последующем более 1 миллиона 100 тысяч рублей было необоснованно перечислено подрядным организациям в счет оплаты фактически невыполненных работ. Таким образом, бюджету города Алатыря был причинен ущерб на указанную сумму.

Кроме того, летом и осенью 2011 года Марискин незаконно предоставил четырем своим знакомым в аренду для индивидуального жилищного строительства четыре земельных участка в Алатыре, изъятых для муниципальных нужд. В результате новые землевладельцы получили формальное право на приобретение участков в собственность, а муниципалитет продал их по цене, значительно ниже рыночной.

"Приговором суда Марискину назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", — отмечается в сообщении регионального СУСК.