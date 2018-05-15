В Чувашии экс-главу администрации осудили за злоупотребление полномочиями

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Бывший глава администрации города Алатыря Михаил Марискин признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Кроме того, летом и осенью 2011 года Марискин незаконно предоставил четырем своим знакомым в аренду для индивидуального жилищного строительства четыре земельных участка в Алатыре, изъятых для муниципальных нужд. В результате новые землевладельцы получили формальное право на приобретение участков в собственность, а муниципалитет продал их по цене, значительно ниже рыночной.
"Приговором суда Марискину назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", — отмечается в сообщении регионального СУСК.