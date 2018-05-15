Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста участникам "Артподготовки"*

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста соратникам лидера запрещенного экстремистского движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева Олегу Дмитриеву и Сергею Озерову по делу о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее Мещанский районный суд продлил срок содержания под стражей обоим обвиняемым до 16 июня.

Изначально Следственный комитет РФ возбудил дело о террористическом сообществе, в рамках которого Щербинский суд Москвы заключил под стражу соратников Мальцева Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова.

По данным ФСБ, незарегистрированное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.