СК возбудил дело об изнасиловании двух российских детей в Австрии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия над двумя российскими детьми в Австрии, к которому, предположительно, причастны их отец и дядя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Дело о насильственных действиях сексуального характера одно из московских подразделений СК РФ завело 8 мая по заявлению матери пострадавших детей — мальчика 2011 и девочки 2008 годов рождения.

"Мать сообщила, что в неизвестное ей время, но не позднее 21 декабря 2015 года в городе Инсбруке над ее детьми надругались их отец и дядя. О произошедшем ей, по ее словам, рассказали сами дети", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, пока неясно, являются ли мужчины, о которых говорится в заявлении, иностранцами, однако известно, что они живут в Австрии.

"Следователи опросили мать и детей с участием квалифицированного психолога СК РФ, в ходе опроса были выявлены признаки сексуального насилия над малолетними детьми. В связи с этим возбуждено уголовное дело", — рассказал собеседник агентства.

В рамках расследования запланирован ряд экспертиз. Также следователи намерены послать коллегам в Австрию запрос о правовой помощи.

Сейчас мать с двумя детьми, по словам источника, живет в Москве. В каких отношениях они находятся с отцом мальчика и девочки – были ли женаты, или уже разведены, или жили гражданским браком — пока неясно. При этом в материалах дела говорится, что оба ребенка родились в Австрии.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.