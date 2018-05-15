Жительницу Ярославля осудили за секс-видео с инвалидом, снятое при ребенке

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Жительница Ярославля осуждена на два года лишения свободы условно за онлайн-трансляцию секса со своим сожителем, причем в тот момент рядом находилась их трехлетняя дочь, сообщило СУСК России по региону во вторник.

По версии следствия, 16 февраля 23-летняя женщина вышла с мобильного телефона в интернет и начала онлайн-трансляцию. В этот момент она находилась на кухне квартиры и занялась сексом со своим сожителем. Рядом присутствовала их трехлетняя дочь. При этом мужчина, инвалид по зрению, был не в курсе, что происходящее транслируется в интернет.

СК возбудил уголовное дело по статье "публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети интернет".

"Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что девочка на некоторое время была изъята из семьи и помещена социально-реабилитационный центр.

"Сейчас ребенок возвращен родителям. С целью дальнейшего контроля семья поставлена на учет органами профилактики", — информирует ведомство.