В Воронеже люди в масках угнали Infiniti и отстреливались от полицейских

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Двое жителей Воронежа в масках угнали автомобиль Infiniti, а потом отстреливались от преследовавших их полицейских, в итоге оперативники тоже открыли огонь и задержали преступников, ранив одного из них, сообщило УМВД по региону.
Сотрудники полиции стали их преследовать, но один из злоумышленников стал отстреливаться из травматического пистолета.
"С целью задержания и обезвреживания злоумышленников сотрудниками полиции в соответствии с законом Российской Федерации "О полиции" было применено табельное оружие, в результате чего один из злоумышленников был ранен", — информирует ведомство.
Подозреваемые задержаны. Ими оказались местные жители 34 и 46 лет. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают владельца похищенного автомобиля.
"Руководством ГУМВД России по Воронежской области назначена служебная проверка. Предварительно, применение табельного оружия полицейским признано правомерным", — уточняет полиция.