Житель Кубани незаконно вырубил лес более чем на шесть миллионов рублей

СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Житель Мостовского района Кубани незаконно вырубил в лесном массиве более 300 деревьев, сумма ущерба превысила 6,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, полицейские задержали мужчину с поличным.

"Установлено, что 58-летний местный житель, не имея разрешительных документов на заготовку и обработку древесины, вырубил в лесном массиве Мостовского района более 300 деревьев различных пород. Общий ущерб составил свыше 6,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении управления.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконная рубка лесных насаждений", нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет, добавляет пресс-служба.