Патрушев рассказал о деятельности террористов в Приволжье

САРАТОВ, 15 мая — РИА Новости. Число террористических преступлений снизилось в Приволжском федеральном округе на 15% по итогам прошлого года, констатировал во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Анализ ситуации в субъектах округа показывает, что в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, произошло снижение количества преступлений террористического характера на 15%", — сказал Патрушев на выездном совещании в Приволжском округе.

По его словам, в целом население округа положительно оценивает межнациональные и межрелигиозные отношения. Так, по данным социологического опроса (кто и когда проводил — детали не приводятся), около 85% оценили их как доброжелательные.