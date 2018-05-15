В Тюмени завели дело из-за гибели ребенка после удаления аппендикса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Следствие в Тюменской области возбудило уголовное дело по факту смерти мальчика после операции по удалению аппендикса, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика 2005 года рождения по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

По предварительным данным, 7 мая в Областной клинической больнице №2 после проведения операции по удалению аппендицита скончался мальчик 2005 года рождения.

В настоящее время следователи изъяли необходимую медицинскую документацию, назначили судебно-медицинские экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и собирание доказательственной базы, уточняет СУСК.