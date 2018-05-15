"ЕР" приостановила членство уральского чиновника в партии после его ареста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Президиум регионального политсовета Свердловского отделения партии "Единая Россия" приостановил членство в партии главы Южного управленческого округа Михаила Астахова после возбуждения в отношении него уголовного дела, сообщили РИА Новости в региональном отделении ЕР.

"На время следствия до решения суда членство в партии Михаила Астахова приостанавливается. Если приговор будет обвинительный, то его из партии исключат. Если приговор оправдательный, то его восстановят в партии", – сказал пресс-секретарь свердловского отделения "Единой России".

Решение было единогласно принято во вторник президиумом регионального политсовета.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении управляющего Южным управленческим округом Свердловской области Михаила Астахова. Ему предъявлено обвинение в получении в 2014 году взятки в особо крупном размере за способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам. По ходатайству следствия обвиняемый заключен под домашний арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Михаил Астахов являлся депутатом гордумы Каменска-Уральского, возглавлял комитет по социальной политике. В марте 2008 года был избран главой администрации города и пробыл на своем посту до 2016 года. Затем он перешел на должность главы Южноуральского управленческого округа.